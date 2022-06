Résultat des législatives à Hasparren - Election 2022 (64240) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Le résultat de la législative à Hasparren est publié. Annick Trounday a collecté 28% des votes. Elle devance Julien Lassalle (Divers) et Inaki Echaniz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 20% et 16% des suffrages. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques résultera des choix des électeurs des 218 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de la participation représente 49% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative.

Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, durant les législatives, 50,33% des inscrits sur les listes électorales d'Hasparren avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 44,73% au dernier round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

À Hasparren, l'abstention sera immanquablement l'une des clés des législatives 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet impacter le taux de participation à Hasparren (64240). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,24% des électeurs de la ville. L'abstention était de 22,15% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 15,51% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote d'Hasparren le 10 avril dernier. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,87% et 1,84% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 22,22% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Les électeurs d'Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 24,0% des votes au premier tour à Hasparren, devant Marine Le Pen et Jean Lassalle. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien édile de Lourdios-Ichère avaient obtenu 19,1% et 19,0% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Hasparren gratifié de 58,5% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 41,5% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour remporter la majorité de l'hémicycle ?