Résultat de la législative à Helfaut : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Helfaut sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Helfaut. En direct 18:55 - La Nupes inexistante dans la commune il y a 7 jours Une des questions clés de ces législatives 2022, en France, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À Helfaut, son postulant avait atteint 13,58% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 12,45%, 2,33%, 2,33% et 2,63% en avril. Ce sont donc 19,74% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Helfaut. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Rassemblement National à Helfaut ? Avec 25,46% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Helfaut dimanche 12 juin lors du 1er tour de l'élection législative. La candidature Divers gauche recueille 24,75% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 23,48% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Helfaut, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Au fil des consultations démocratiques passées, les 1744 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,91% au premier tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 56,32% des personnes en capacité de voter à Helfaut avaient participé à l'élection. 10:30 - Nouvelle manche des élections à Helfaut ce 19 juin ! Au cas où vous peinez à cerner les impétrants du deuxième volet dans la seule circonscription d'Helfaut, prenez le temps de réfléchir. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. Comme dans d'autres communes, une dérogation de la préfecture permet en effet de se rendre aux urnes 1 heure plus tard dans la commune.

Le second tour des élections législatives à Helfaut aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Auguste Evrard Rassemblement National Bertrand Petit Divers gauche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Helfaut Auguste Evrard (Ballotage) Rassemblement National 27,46% 25,46% Bertrand Petit (Ballotage) Divers gauche 22,54% 24,75% Benoît Potterie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,36% 23,48% Simon Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,75% 13,58% Philippe Caron Union des Démocrates et des Indépendants 5,06% 6,36% Aude Mayaud Reconquête ! 2,35% 1,70% Laura Vandomme Ecologistes 1,82% 1,13% Etienne Zannis Divers extrême gauche 1,27% 0,71% Frédéric Bayard Droite souverainiste 1,26% 1,70% Marie-Denise Sachot Divers droite 1,14% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Helfaut Taux de participation 48,99% 56,32% Taux d'abstention 51,01% 43,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81% 0,97% Nombre de votants 45 167 722

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Helfaut est désormais publié. Les habitants d'Helfaut votant dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais ont choisi la candidature Rassemblement National lors du premier tour des élections législatives 2022. Auguste Evrard a enregistré 25% des suffrages. En 2e place, Bertrand Petit (Divers gauche) récupère 25% des voix. Enfin, Benoît Potterie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 23% des votes. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Pas-de-Calais s'élève à 44%, ce qui représente 560 non-votants. Reste à déterminer si les citoyens des 54 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux d'Helfaut.

Législatives 2022 à Helfaut : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35,8% des votes au premier tour à Helfaut. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,5% et 12,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants d'Helfaut avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 52,8% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 47,2% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens d'Helfaut (62) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.