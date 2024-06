Résultat des législatives à Hallines : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote d'Hallines, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 207 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 669 foyers fiscaux. Dans le bourg, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,18% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 718,66 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Hallines écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Hallines ?

À Hallines, l'un des facteurs principaux du scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,36% au premier tour et seulement 51,86% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Hallines ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,96% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,27% au premier tour.