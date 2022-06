Résultat de la législative à Hendaye : en direct

En direct

17:11 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Hendaye ? Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Hendaye avec 25,45% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 24,93%, au-dessus de Marine Le Pen à 16,13% et Jean Lassalle à 7,33%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives à Hendaye dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Hendaye ? L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives sera indéniablement le taux de participation à Hendaye. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs du pétrole et du gaz sont notamment capables de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Hendaye. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 71,25% dans la commune. Le taux de participation était de 76,37% au premier tour, ce qui représentait 6 836 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Hendaye, les chiffres de la participation lors des législatives seront un élément clé Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 17 240 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections législatives, 8 710 électeurs d'Hendaye avaient pris part au vote au premier tour (soit 48,58%). La participation était de 37,08% pour le second round.