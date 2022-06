Résultat de la législative à Hergnies : en direct

11:24 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Hergnies pour ces législatives 2022

9 candidats se présentent dans la seule circonscription d'Hergnies ce dimanche 12 juin, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de prétendants proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures habituellement). Et les 3338 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 4 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce premier round.