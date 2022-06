Résultat des législatives à Héry - Election 2022 (89550) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de l'élection législative 2022 à Héry est tombé. Dans la 2ème circonscription de l'Yonne, les 1467 habitants d'Héry ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 50%. Au niveau de la commune, Audrey Lopez a obtenu 31% des votes. André Villiers (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Veyssiere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à respectivement 28% et 22% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 218 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de l'Yonne feront les mêmes choix que ceux d'Héry.

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des élections passées ? Il y a 5 ans, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 59,37% au premier tour dans la commune à Héry. Le taux d'abstention était de 53,26% pour le dernier round.

Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Héry ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Avec 32,13% des votes exprimés, à Héry cette fois, Marine Le Pen avait glané la meilleure place lors de la dernière élection. Emmanuel Macron terminait deuxième à 28,34%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,28% et Éric Zemmour à 6,12%.

Les inscrits d'Héry avaient offert 16,28% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,39% et 1,38% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 22,05% à Héry pour ce premier tour des législatives.

Quel candidat les 1 838 habitants d'Héry classeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des votes au premier tour à Héry, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28% et 16% des voix. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%).