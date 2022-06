Résultat des législatives à Houlgate - Election 2022 (14510) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Houlgate

Le résultat des élections législatives 2022 à Houlgate est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Calvados

Le résultat de l'élection législative à Houlgate est tombé. Le niveau de la participation atteint 56% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 4ème circonscription du Calvados, ce qui représente 1 059 votants. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera du comportement de vote des électeurs des 116 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de la localité, Christophe Blanchet a enregistré 35% des votes. Il coiffe au poteau Sophie Gaugain (Les Républicains) et Pierre Mouraret (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 25% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Houlgate Christophe Blanchet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,44% 35,00% Pierre Mouraret Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,64% 18,98% Patrick Beloncle Rassemblement National 18,79% 13,42% Sophie Gaugain Les Républicains 12,56% 24,54% Florence Cothier Reconquête ! 4,24% 3,74% Manuel Lorimier Ecologistes 2,14% 2,40% Florence Perrin Droite souverainiste 1,50% 0,96% Patrick Poirot-Bourdain Divers extrême gauche 1,15% 0,67% Louis Lagarde Divers centre 0,54% 0,29% Participation au scrutin Circonscription Houlgate Taux de participation 51,05% 55,50% Taux d'abstention 48,95% 44,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,38% Nombre de votants 53 424 1 059

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Houlgate (Calvados) seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 38% des suffrages au premier tour à Houlgate, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et celui qui fit office de 3e homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 19% et 13% des votes. Le choix des électeurs de Houlgate était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (65% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 35% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir une majorité de l'hémicycle ?