Résultat des législatives à Itxassou - Election 2022 (64250) [PUBLIE]

12/06/22 21:10

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Itxassou. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes parmi les 1800 habitants d'Itxassou inscrits dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Vincent Bru a enregistré 31% des suffrages. Peio Dufau (Régionaliste) et Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent 28% et 16% des voix. La participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 52%. Les citoyens des 24 autres communes de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques voteront-ils comme ceux d'Itxassou ?

Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Lors des législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 55,06% au premier tour dans la commune à Itxassou, à comparer avec un taux de participation de 47,47% au deuxième tour.

L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Itxassou. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des familles pourraient entre autres modifier les décisions que prendront les habitants d'Itxassou (64250). Au second tour de la présidentielle, 22,82% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,14% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Itxassou. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Avec 26,3% des votes, au 1er tour à Itxassou cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Jean Lassalle terminait deuxième à 18,69%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,85% et Marine Le Pen à 13,01%.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Itxassou, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 14,85% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,04% et 1,71% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 23,6% pour le bloc de gauche.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 26,30% des votes au premier tour à Itxassou, devant Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon. Le président de Résistons et l'ex-député européen avaient obtenu 18,69% et 14,85% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Itxassou gratifié de 68,14% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 31,86% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il se fier à cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? Comme partout dans l'Hexagone, les votants d'Itxassou ( Pyrénées-Atlantiques ) seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?