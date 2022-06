20:06 - Quel résultat aux législatives de Jardin pour le bloc de gauche ?

Dans les 2 bureaux de vote de Jardin, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 15,94% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les reports des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,2% et 2,25% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 23,39% à Jardin pour ces légilsatives.