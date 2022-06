Résultat de la législative à Javené : 2e tour en direct

En direct

18:47 - Le bloc de gauche pas si loin à Javené La proportion des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces législatives dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,93% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,9%, 6,05%, 1,66% et 2,09% en avril. La coalition de gauche pouvait donc espérer un total théorique de 23,7% à Javené pour ces élections légilsatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Javené ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont souvent tendance à lisser des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Javené. Avec 55,29% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Javené à l'occasion du premier tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 20,93% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National décroche 14,86% des votes.

13:30 - La participation à Javené va-t-elle encore baisser lors du 2e tour des législatives 2022 ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 50,5% des inscrits sur les listes électorales de Javené s'étaient rendus aux urnes au round deux, ce qui représentait 813 votants sur les 1767 habitants en âge de voter. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures.