Résultat de la législative à Javené : en direct

À Javené, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'abstention. La peur d'un retour de la pandémie de covid est par exemple en mesure d'éloigner les habitants de Javené des bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 82,13% au sein de la commune. La participation était de 80,76% au premier tour, soit 1 427 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, 54,35% des inscrits sur les listes électorales de Javené avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 50,5% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.