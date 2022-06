Résultat de la législative à l'Arbresle : en direct

12/06/22 10:56

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Arbresle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - Les infos clés des élections législatives 2022 à l'Arbresle On vote déjà depuis les premières heures du matin à l'Arbresle et il y a encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à l'Arbresle

Les élections législatives 2022 auront lieu à l'Arbresle comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Valérie Lawo Ecologistes Pascale Braud Divers gauche Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! Tristan Teyssier Divers extrême gauche Noëlle Pelerins Ecologistes Joël Gaude Ecologistes Antoine Dubois Rassemblement National Nathalie Serre Les Républicains Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste

Législatives 2022 à l'Arbresle : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à l'Arbresle (69) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27% des voix au premier tour à l'Arbresle, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de troisième homme lors de l'élection de 2022 et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 27% et 19% des votes. Le choix des électeurs de l'Arbresle était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63% des voix), laissant par conséquent à Marine Le Pen 37% des voix.