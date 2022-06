Résultat de la législative à l'Houmeau : en direct

12/06/22 11:23

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 36,36% des votes au premier tour à l'Houmeau, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 18,83% et 13,58% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de l'Houmeau avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 71,75% des voix, cédant par conséquent à Marine Le Pen 28,25% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs résidant à l'Houmeau ( Charente-Maritime ) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ?