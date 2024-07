Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marie-de-Ré (17740) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - Les votes du Front populaire en question L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Sainte-Marie-de-Ré, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,08% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN à Sainte-Marie-de-Ré lors des législatives ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé pour cette élection des députés 2024, localement. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle progression à Sainte-Marie-de-Ré ce dimanche 7 juillet ? L'addition est assez risquée, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Sainte-Marie-de-Ré ? Il s'agit maintenant de déterminer si la tendance au second tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives à l'époque à Sainte-Marie-de-Ré offrait également 39,79% pour Olivier Falorni des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 25,57% des voix. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote voyant également le binôme Divers gauche finir gagnant, avec 76,01%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 23,99%.

20:05 - Que peuvent dire les tendances de dimanche dernier pour Sainte-Marie-de-Ré ? Olivier Falorni (Divers gauche) a rassemblé 56,22% des voix à Sainte-Marie-de-Ré le 30 juin dernier, lors du premier round des élections législatives. En seconde place, Emma Chauveau (Rassemblement National) décrochait 21,61%. Enfin, Jean-Marc Soubeste (Nouveau Front populaire) ramassait 20,08% des votants. Olivier Falorni était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Et que retenir des européennes à Sainte-Marie-de-Ré au niveau de l'abstention ? L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Sainte-Marie-de-Ré était de 73,7%, surpassant celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 3 250 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Marie-de-Ré, 57,75% avaient effectivement pris part à l'élection. La participation était de 58,52% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2024 à Sainte-Marie-de-Ré À Sainte-Marie-de-Ré, le niveau de participation constitue l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif. Les résidents de Sainte-Marie-de-Ré ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,7%. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 285 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,71% étaient allées voter, contre un taux de participation de 78,02% au premier tour, ce qui représentait 2 563 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,77% au premier tour et 52,35% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine seraient de nature à pousser les électeurs de Sainte-Marie-de-Ré à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Élections législatives à Sainte-Marie-de-Ré : un éclairage démographique Dans la ville de Sainte-Marie-de-Ré, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 38,5% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (42,7%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 761 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,05%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,83%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 51,44%, comme à Sainte-Marie-de-Ré, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.