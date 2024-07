Résultat des législatives 2024 à Puilboreau (17138) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:03 - Que vont décider les supporters de gauche à Puilboreau ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,31% des voix à Puilboreau. Une poussée à affiner néanmoins avec les 20,42% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Puilboreau L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN semble déjà forte à Puilboreau entre le score du mouvement en 2022 (14,21%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,82%), de l'ordre de 12 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, loin des 89 de l'époque. Assez pour anticiper un ancrage solide du parti dans la ville, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Puilboreau Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Les élections législatives à l'époque à Puilboreau donneront aussi l'avantage, au premier tour, aux candidats Divers gauche qui rassembleront 38,23% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Charente-Maritime. A l'issue du second tour,c'est encore Olivier Falorni qui va glaner le plus de votes, avec 69,37% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,63%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour à Puilboreau ? D'après les études diffusées sur la base des résultats du premier tour, le Rassemblement national pourrait rafler entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. La coalition de gauche devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient une centaine de sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 44,87% des suffrages, Olivier Falorni (Divers gauche) a pris la pôle position à Puilboreau, dimanche 30 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Emma Chauveau (Rassemblement National) et Jean-Marc Soubeste (Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 26,82% et 26,31% des électeurs. Olivier Falorni était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Puilboreau aux dernières élections Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Le 30 juin dernier, 30,91% des électeurs de Puilboreau se sont abstenus au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, sur les 4 895 inscrits sur les listes électorales à Puilboreau, 48,85% étaient en effet restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 47,3% en 2019. En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation à Puilboreau va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? Le taux d'abstention constitue indiscutablement un facteur déterminant du scrutin législatif 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Puilboreau s'élevait à 30,91%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,48% au premier tour et 52,8% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,63% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 24,73% au second tour. Le désir de changement des habitants est de nature à impacter la participation à Puilboreau.

17:29 - Puilboreau : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale législative, Puilboreau est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 635 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 649 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,34%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 190 résidents étrangers, soit 2,85% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2488,37 euros/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Puilboreau, les problématiques locales se mêlent aux défis français.