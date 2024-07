Résultat des législatives 2024 au Bois-Plage-en-Ré (17580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au Bois-Plage-en-Ré, que vont choisir les électeurs du Front populaire ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a récolté plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,6% des voix au Bois-Plage-en-Ré. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement avancé au Bois-Plage-en-Ré Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection 2024. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 17 points au Bois-Plage-en-Ré entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Un cran de plus pourrait être passé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Le Bois-Plage-en-Ré ? Il s'agit désormais de découvrir si la tendance au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des législatives à l'époque, Le Bois-Plage-en-Ré, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Charente-Maritime, avait aussi vu le binôme estampillé Divers gauche s'imposer avec 45,43%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 7,26%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers gauche (83,35% contre 16,65% pour LFI-PS-PC-EELV). Olivier Falorni conservait donc son avance sur place.

20:05 - Olivier Falorni (Divers gauche) devant avec 59,57% au Bois-Plage-en-Ré aux législatives Grâce à 59,57% des suffrages, Olivier Falorni (Divers gauche) a pris la pôle position au Bois-Plage-en-Ré, le 30 juin lors du 1er round des élections législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Emma Chauveau (Rassemblement National) et Jean-Marc Soubeste (Nouveau Front populaire) avec 24,32% et 14,6% des électeurs. C'est aussi Olivier Falorni qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Le Bois-Plage-en-Ré : importante participation aux élections législatives 2024 L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le 30 juin dernier, 74,11% des électeurs du Bois-Plage-en-Ré se sont déplacés lors du 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 2 368 personnes en âge de voter au Bois-Plage-en-Ré, 59,67% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56,34% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives au Bois-Plage-en-Ré L'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Dans la commune, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 74,11%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,86% au premier tour et 54,6% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,48% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,46% au deuxième tour, soit 1 811 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont par exemple en mesure d'impacter la stratégie de vote des électeurs du Bois-Plage-en-Ré.

17:29 - Le Bois-Plage-en-Ré : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale législative, Le Bois-Plage-en-Ré est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 2 229 habitants répartis dans 2 977 logements, cette ville présente une densité de 190 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 398 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 654 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (34,9%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,5% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,25%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2847,72 €/mois. Au Bois-Plage-en-Ré, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.