Résultat des législatives 2024 à Rivedoux-Plage (17940) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire scrutés L'autre source de doute de ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire au premier tour. L'ensemble a récolté 28,06% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Rivedoux-Plage, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,99% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (14,43%).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Rivedoux-Plage aux législatives 2022 Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. La progression du RN est déjà solide à Rivedoux-Plage entre le score du mouvement en 2022 (11,34%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,56%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Assez pour prévoir une implantation durable du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Olivier Falorni (Divers gauche) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Rivedoux-Plage Reste à ce stade à savoir si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. A l'époque à Rivedoux-Plage, lors des élections du Parlement, le score était également de 39,70% pour Olivier Falorni , Rivedoux-Plage votant déjà pour la 1ère circonscription de la Charente-Maritime. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Olivier Falorni (Divers gauche) au sommet localement, avec 80,25%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 19,75%.

20:05 - Olivier Falorni (Divers gauche) en avance avec 54,55% à Rivedoux-Plage aux législatives A en croire les projections en nombre de sièges communiquées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR pourrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Il faut bien sûr tenir compte des habitudes locales. Avec 54,55% des suffrages, Olivier Falorni (Divers gauche) a pris les devants à Rivedoux-Plage, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Emma Chauveau (Rassemblement National) et Jean-Marc Soubeste (Nouveau Front populaire) avec respectivement 26,56% et 16,99% des électeurs. Olivier Falorni était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Rivedoux-Plage lors des derniers scrutins Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Le 30 juin dernier, 74,16% des électeurs de Rivedoux-Plage ont fait le déplacement lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 17 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 2 306 personnes habilitées à voter à Rivedoux-Plage avaient en effet pris part à l'élection (soit 57,72%). Le taux de participation était de 58,99% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Rivedoux-Plage ? Le niveau d'abstention constitue indiscutablement l'un des critères cruciaux du scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Rivedoux-Plage pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 74,16%, dimanche dernier. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 293 personnes en âge de voter dans la commune, 77,71% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,76% au premier tour, ce qui représentait 1 829 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,79% au premier tour. Au second tour, 51,81% des votants se sont déplacés. La volonté d'être enfin entendu serait de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Rivedoux-Plage (17940).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rivedoux-Plage Les données démographiques et socio-économiques de Rivedoux-Plage mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,01%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (48,23%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 210 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,16%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,53%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 44,17%, comme à Rivedoux-Plage, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.