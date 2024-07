Résultat des législatives 2024 à Périgny : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Périgny : législatives et dynamiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Périgny montrent des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. Avec 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,81%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (57,78%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 410 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,8%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,65%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Périgny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,93% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.