Résultat des législatives 2024 à Lagord (17140) – 2e tour [PUBLIE]

23:03 - La coalition de gauche a fait 28,37% au second tour il y a deux ans Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,41% des bulletins à Lagord. Un chiffre qui a fortement progressé en comparaison des 18,33% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 28,37% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Lagord pour les législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN est déjà puissante à Lagord entre le score du parti nationaliste en 2022 (9,8%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (24,65%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. De quoi envisager une implantation solide du parti sur place, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Lagord, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Ce score du premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Les élections législatives il y a deux ans à Lagord donneront aussi l'avantage, au premier tour, aux candidats Divers gauche qui récolteront 39,99% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription de la Charente-Maritime. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers gauche avec 71,63% contre 28,37% pour les perdants. Olivier Falorni remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Olivier Falorni (Divers gauche) devant ses concurrents lors de la législative à Lagord Olivier Falorni (Divers gauche) a rassemblé 48,29% des votes à Lagord le 30 juin, au soir du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Jean-Marc Soubeste (Union de la gauche) et Emma Chauveau (Rassemblement National) avec 25,41% et 24,65% des électeurs. Olivier Falorni était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Participation à Lagord : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, 73,46% des électeurs de Lagord se sont déplacés au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 59,11% des personnes en âge de voter à Lagord avaient effectivement pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 57,24% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Lagord peut-elle monter lors du 2e tour des législatives ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement l'abstention. Dans l'agglomération, le taux d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 26,54%. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 24,06% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,65% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,93% au premier tour. Au second tour, 48,49% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lagord ce soir ? Les populations des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Lagord ?

17:29 - Lagord : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Lagord, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,31% et une densité de population de 889 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,19%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 240 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,72%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,31%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lagord mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,33% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.