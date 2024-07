Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-de-Ré (17410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Martin-de-Ré, qui va raffler les 14,87% du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 14,87% des bulletins à Saint-Martin-de-Ré. Une percée à affiner néanmoins avec les 12,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a nettement avancé à Saint-Martin-de-Ré Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus pourrait être atteinte ce dimanche soir.

20:29 - À Saint-Martin-de-Ré, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Ce résultat du premier tour est logiquement à mettre en face de ce qui s'est passé en 2022. A l'époque dans la commune de Saint-Martin-de-Ré, lors des élections législatives, le score était aussi de 42,88% pour Olivier Falorni , Saint-Martin-de-Ré faisant déjà partie de la 1ère circonscription de la Charente-Maritime. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Olivier Falorni (Divers gauche) finalement en tête localement, avec 79,84%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 20,16%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le second tour à Saint-Martin-de-Ré ? Avec 54,64% des voix, Olivier Falorni (Divers gauche) a pris les devants à Saint-Martin-de-Ré, dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Emma Chauveau (Rassemblement National) et Jean-Marc Soubeste (Nouveau Front populaire) avec respectivement 28,41% et 14,87% des votants. Olivier Falorni était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Participation à Saint-Martin-de-Ré : un sursaut par rapport aux élections européennes À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le premier round des législatives 2024 à Saint-Martin-de-Ré a connu une participation de 71,09%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 55,44% des personnes en capacité de voter à Saint-Martin-de-Ré avaient en effet participé à l'élection. La participation était de 53,27% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Martin-de-Ré ? À Saint-Martin-de-Ré, l'un des critères décisifs des législatives 2024 est le niveau de participation. Dans la ville, 71,09% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,99% au premier tour et 51,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Martin-de-Ré aujourd'hui ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,48% des votants de la ville. La participation était de 79,06% au premier tour, c'est-à-dire 1 227 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Martin-de-Ré.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Martin-de-Ré : tour d'horizon démographique Dans la ville de Saint-Martin-de-Ré, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 499 hab par km² et 31,79% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,17% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 807 €/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 808 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,27%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (15,08%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 59,73%, comme à Saint-Martin-de-Ré, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.