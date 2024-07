Résultat des législatives 2024 à Esnandes (17137) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les électeurs du Front populaire à Esnandes ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,65% des votes à Esnandes. Une percée à affiner néanmoins avec les 24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Esnandes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour cette législative 2024, à l'échelle locale. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle poussée à Esnandes ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Esnandes ? Reste maintenant à découvrir si la tendance au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Esnandes offrait également 33,18% pour Olivier Falorni des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 24,00% des voix. Sur la commune d'Esnandes, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera désignée lors du second tour, avec 64,74% contre 35,26% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Quel verdict à l'issue des législatives 2024 à Esnandes ? Lors du 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Esnandes ont plébiscité Olivier Falorni (Divers gauche), qui a rassemblé 38,89% des bulletins de vote. En 2e position, Emma Chauveau (Rassemblement National) recueillait 34,74%. Jean-Marc Soubeste (Nouveau Front populaire) glanait 24,65% des votants. C'est aussi Olivier Falorni qui arrivait sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Esnandes ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 30 juin dernier, 70,08% des électeurs d'Esnandes ont fait le déplacement au premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 789 personnes en âge de voter à Esnandes, 56,57% s'étaient en effet rendues aux urnes. Le taux de participation était de 52,99% il y a 5 ans. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Esnandes lors du second tour des législatives ? Le niveau d'abstention est incontestablement un facteur décisif de ce scrutin législatif. Esnandes a enregistré une participation de 70,08%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,85% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 79,89% au premier tour, soit 1 355 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,32% au premier tour et 47,91% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Esnandes ce soir ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Esnandes (17137).

17:29 - Esnandes : enjeux locaux et perspectives électorales Quelle influence les habitants d'Esnandes exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 16,21% des résidents sont des enfants, et 31,94% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 856 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,07%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Esnandes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,83% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.