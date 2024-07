Résultat des législatives 2024 à la Rochelle : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à la Rochelle, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention a atteint 34,22% à la Rochelle lors du premier tour des élections législatives 2024. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 30,66% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 26,98% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,33% au premier tour et 52,89% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à la Rochelle aujourd'hui ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet faire augmenter la participation à la Rochelle.

17:29 - Les enjeux locaux de la Rochelle : tour d'horizon démographique

Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Rochelle se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 78 535 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 9 050 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 51 800 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (59,01%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 4 805 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 8,13%, La Rochelle se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 438 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,78%, annonçant une situation économique précaire. La Rochelle incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.