Résultat de la législative à la Chapelle-Saint-Ursin : en direct

12/06/22 11:02

Quel candidat ou candidate les 3 684 habitants de la Chapelle-Saint-Ursin classeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28.4% des votes au premier tour à la Chapelle-Saint-Ursin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 28.0% et 15.8% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 53.0% des voix face à Marine Le Pen (47.0%).