Résultat des législatives 2024 à Foëcy (18500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire a fait baisser la gauche à Foëcy L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 28,08% des suffrages à Foëcy. Une performance à comparer néanmoins avec les 37,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 56,81% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Foëcy Le résultat du RN sera une des clés localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Foëcy ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence très observé pour le second tour de cette législative 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il gagner cette fois à Foëcy, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Foëcy, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 25,74% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,62% pour Nicolas Sansu (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,81%. Nicolas Sansu remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Foëcy D'après les toutes dernières projections communiquées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. Le camp de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Avec 46,24% des bulletins de vote, Bastian Duenas (Rassemblement National) a pris les devants à Foëcy, le 30 juin dernier au soir du premier tour des élections législatives. Nicolas Sansu (Front populaire) et Gabriel Behaghel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 28,08% et 16,39% des électeurs à l'échelle de la métropole. Même première place concernant le vote de la circonscription, Bastian Duenas glanant cette fois 40,56%, devant Nicolas Sansu avec 29,68% et Gabriel Behaghel avec 20,83%.

19:21 - Foëcy : un autre point de vue sur l'abstention aux dernières élections Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Dimanche dernier, 32,45% des électeurs de Foëcy n'ont pas voté au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 45,21% des personnes en âge de voter à Foëcy avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 47,38% il y a cinq ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Foëcy, la participation était de 67,55% lors du 1er round des élections législatives 2024 À Foëcy, l'abstention est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,45%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,63% au premier tour. Au deuxième tour, 53,55% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Foëcy aujourd'hui ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,38% des électeurs inscrits dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,37% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Foëcy.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Foëcy Quel portrait faire de Foëcy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 069 habitants répartis dans 1 089 logements, cette ville présente une densité de 128 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 251 foyers fiscaux. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,28% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 36,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 014 €/an, la ville aspire à un avenir prospère. À Foëcy, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.