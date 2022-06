Résultat de la législative à la Haye : en direct

19:25 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à la Haye ?

Les votants de la Haye avaient apporté 14,09% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de la présidentielle. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,46% et 1,72% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,18% du côté des électeurs de gauche, et donc 18,27 en comptant le score de Mélenchon.