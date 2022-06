Résultat de la législative à la Motte : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Motte sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Motte. En direct 18:07 - La coalition Mélenchon s'était placée sur la 3e marche à la Motte il y a 7 jours Le point de départ pour la coalition LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 18,72% avant ces législatives à la Motte. Un chiffre correspondant au cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 14,36% des suffrages dans la cité lors du premier tour. De quoi offrir tout de même la troisième place à la Nupes. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à la Motte ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle du pays camouflent quelquefois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à la Motte. La candidature Rassemblement National a rassemblé 33,3% des votes dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 26,35% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 14,36% des votes. 13:30 - La participation à la Motte peut-elle encore baisser au 2e tour des législatives ? Au cours des dernières années, les 2884 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,22% au niveau de la Motte au premier tour, contre un taux d'abstention de 54,3% pour le deuxième tour. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au deuxième round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le député de la Motte sera dévoilé ce soir Ces législatives sont donc relancées à la Motte, avec le deuxième volet dont le lancement a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les qualifiés sur la ligne de départ pour devenir député. Les 2513 électeurs de la Motte ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à la Motte - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Motte aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Philippe Schreck Rassemblement National Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à la Motte - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Motte

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Var

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Motte Philippe Schreck (Ballotage) Rassemblement National 30,66% 33,30% Fabien Matras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 26,35% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 14,36% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 10,70% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 5,03% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 2,93% Michel Rezk Divers 2,18% 1,74% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,56% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 1,56% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 0,91% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,55% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 1,01% Participation au scrutin Circonscription La Motte Taux de participation 47,08% 44,30% Taux d'abstention 52,92% 55,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,72% Nombre de votants 51 392 1 115

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à la Motte. Au niveau de la 8ème circonscription du Var, les 2517 citoyens de la Motte ont opté pour la candidature Rassemblement National. Au sein de la ville, Philippe Schreck a réuni 33% des suffrages. Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 26% et 14% des voix. Reste encore à déterminer si les électeurs des 64 autres communes faisant partie de la 8ème circonscription du Var feront les mêmes choix que ceux de la Motte. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 44%.

Législatives 2022 à la Motte : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de la Motte (83) seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat désigneront-ils ? Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,0% des suffrages au premier tour à la Motte. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 22,3% et 14,5% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de la Motte avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 59,4% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 40,7% des voix.