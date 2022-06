Résultat de la législative à la Motte : en direct

19:23 - Du côté de la Nupes, les 12,93% de Jean-Luc Mélenchon à la Motte donnent de l'espoir

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 12,93% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à la Motte le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,65% et 0,75% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,4% à gauche (vote Mélenchon exclu).