Résultat de la législative à la Réole : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Réole sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Réole. En direct 18:08 - La coalition de gauche avait terminé sur la 2e marche il y a une semaine à la Réole La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,95% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée à la Réole. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 25,53%, 3,14%, 3,19% et 2,54% le 10 avril. Soit un total de 34,4% pour le bloc de gauche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à la Réole ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Divers gauche a obtenu 36,74% des voix le 12 juin dernier pour le 1er round de l'élection législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 18,95% des voix. Enfin, la candidature Rassemblement National récupère 18,33% des votes. 13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à la Réole Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 40,3% des électeurs de la Réole s'étaient rendus dans l'isoloir au deuxième round, ce qui représentait 1080 votants sur les 2767 personnes inscrites sur les listes électorales. 10:30 - C'est parti pour les élections législatives 2022 à la Réole ! Les résultats définitifs des législatives 2022 à la Réole vont théoriquement être révélés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira assez vite qui des candidats finalistes l'emporte pour aller à l'Assemblée ces 5 prochaines années.

Résultats des législatives 2022 à la Réole - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Réole aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Pascal Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathilde Feld Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à la Réole - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Réole

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Réole Mathilde Feld (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,94% 18,95% Pascal Lavergne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,58% 11,29% Hager Jacquemin Rassemblement National 20,28% 18,33% Bruno Marty Divers gauche 9,72% 36,74% Yves d'Amecourt Divers droite 6,12% 4,25% Bastien Mercier Les Républicains 4,54% 4,41% François-Xavier Marques Reconquête ! 4,13% 2,24% Véronique Silverio Ecologistes 1,59% 1,93% Yunyue Jacquelin Droite souverainiste 1,21% 1,31% Richard Lavin Divers extrême gauche 0,90% 0,54% Participation au scrutin Circonscription La Réole Taux de participation 53,54% 46,71% Taux d'abstention 46,46% 53,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,69% Nombre de votants 47 181 1 312

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à la Réole. À la Réole, les 2809 habitants votant dans la 12ème circonscription de la Gironde ont choisi le candidat Divers gauche. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 12ème circonscription de la Gironde, 154 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation représente 47% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 12ème circonscription de la Gironde (1 497 non-votants). Bruno Marty a réuni 37% des suffrages. Mathilde Feld (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Hager Jacquemin (Rassemblement National) le suivent avec 19% et 18% des suffrages.

Législatives 2022 à la Réole : les enjeux

Les habitants de la Réole (Gironde) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27% des voix au premier tour à la Réole, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président de "La France Insoumise" et l'actuel locataire de l'Elysée avaient obtenu 26% et 19% des votes. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en rassemblant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?