Résultat des législatives à la Rochelle - Election 2022 (17000) [PUBLIE]

12/06/22 21:39

L'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à la Rochelle. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière présidentielle à la Rochelle avec 31,72% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 27,05%, devançant Marine Le Pen à 13,86% et Yannick Jadot à 8,04%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à la Rochelle. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 8,04% et 2,1% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 37,19% à la Rochelle pour ces élections légilsatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à la Rochelle ( Charente-Maritime ) seront invités à participer aux législatives comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?