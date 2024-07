Résultat des législatives 2024 à l'Houmeau (17137) – 2e tour [PUBLIE]

Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dans les résultats du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022. Un score qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN ce soir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à l'Houmeau, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,1% des votes dans la localité. Un chiffre qui a vivement progressé de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 28,58% à l'époque.

Selon les dernières projections dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance RN-LR serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Olivier Falorni (Divers gauche) a réuni 50% des votes à l'Houmeau le 30 juin dernier, pour le premier round des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Jean-Marc Soubeste (Union de la gauche) et Emma Chauveau (Rassemblement National) avec respectivement 26,1% et 21,88% des votants. C'est aussi Olivier Falorni qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 45,64%, devant Jean-Marc Soubeste avec 29,64% et Emma Chauveau avec 22,65%.

17:29 - Élections législatives à l'Houmeau : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de l'Houmeau, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,56% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 276 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,51%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à l'Houmeau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,14% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.