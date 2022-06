Résultat de la législative à la Tour-de-Salvagny : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Tour-de-Salvagny dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Tour-de-Salvagny sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Tour-de-Salvagny. En direct 18:11 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche à la Tour-de-Salvagny il y a sept jours La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à la Tour-de-Salvagny s'élevait à 20,04%. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de la Tour-de-Salvagny, les voix qui se sont finalement accumulées sur la coalition de gauche au premier tour de la législative étaient pourtant de 13,41% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même placé la Nupes dans les trois premiers. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à la Tour-de-Salvagny ? Grâce à 41,11% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à la Tour-de-Salvagny dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour de l'élection législative. Elle est arrivée devant les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent respectivement 19,21% et 13,41% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à la Tour-de-Salvagny ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round contre 44,6% au deuxième tour du scrutin de 2012. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 3209 personnes en capacité de participer à une élection à la Tour-de-Salvagny avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,69%), contre un taux de participation de 52,13% au second round. 10:30 - La deuxième étape des élections législatives 2022 a lieu à la Tour-de-Salvagny Pour cette 2e étape des élections législatives à la Tour-de-Salvagny, les 3 bureaux de vote (de Maison de la Tour à Maison de la Tour) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés la semaine passée se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à la Tour-de-Salvagny - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Tour-de-Salvagny aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Nathalie Serre Les Républicains Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à la Tour-de-Salvagny - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Tour-de-Salvagny

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Tour-de-Salvagny Dominique Despras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,85% 41,11% Nathalie Serre (Ballotage) Les Républicains 21,97% 19,21% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,25% 13,41% Antoine Dubois Rassemblement National 16,00% 10,77% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! 5,56% 7,37% Pascale Braud Divers gauche 2,09% 2,18% Joël Gaude Ecologistes 1,81% 1,22% Valérie Lawo Ecologistes 1,64% 2,24% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste 1,38% 0,71% Noëlle Pelerins Ecologistes 0,86% 1,02% Tristan Teyssier Divers extrême gauche 0,59% 0,76% Participation au scrutin Circonscription La Tour-de-Salvagny Taux de participation 52,57% 57,92% Taux d'abstention 47,43% 42,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 0,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,30% Nombre de votants 55 240 1 990

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l' élection législative à la Tour-de-Salvagny. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 3436 électeurs inscrits dans la 8ème circonscription du Rhône demeurant à la Tour-de-Salvagny. Les électeurs des 65 autres communes rattachées à la 8ème circonscription du Rhône voteront-ils comme ceux de la Tour-de-Salvagny ? La participation parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 58% (1 990 votants). Dominique Despras a réuni 41% des votes. Il précède Nathalie Serre (Les Républicains) et Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 19% et 13% des votes.

Législatives 2022 à la Tour-de-Salvagny : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 42,0% des votes au premier tour à la Tour-de-Salvagny, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 13,9% et 11,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de la Tour-de-Salvagny avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 72,8% des voix, abandonnant donc à Marine Le Pen 27,2% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il compter sur cette localité pour acquérir la majorité des députés de l'Assemblée ? Comme partout en France, les électeurs de la Tour-de-Salvagny (Rhône) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?