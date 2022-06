Résultat des législatives à la Tour-de-Salvagny - Election 2022 (69890) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à la Tour-de-Salvagny

Le résultat des élections législatives 2022 à la Tour-de-Salvagny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Tour-de-Salvagny Dominique Despras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,85% 41,11% Nathalie Serre (Ballotage) Les Républicains 21,97% 19,21% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,25% 13,41% Antoine Dubois Rassemblement National 16,00% 10,77% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! 5,56% 7,37% Pascale Braud Divers gauche 2,09% 2,18% Joël Gaude Ecologistes 1,81% 1,22% Valérie Lawo Ecologistes 1,64% 2,24% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste 1,38% 0,71% Noëlle Pelerins Ecologistes 0,86% 1,02% Tristan Teyssier Divers extrême gauche 0,59% 0,76% Participation au scrutin Circonscription La Tour-de-Salvagny Taux de participation 52,57% 57,92% Taux d'abstention 47,43% 42,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 0,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,30% Nombre de votants 55 240 1 990

Le résultat de l'élection législative 2022 à la Tour-de-Salvagny est tombé. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 42% (1 990 votants). Dominique Despras a accumulé 41% des voix dans la ville. Il devance Nathalie Serre (Les Républicains) et Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 19% et 13% des voix. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 8ème circonscription du Rhône découlera de la conduite des électeurs des 65 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à la Tour-de-Salvagny : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 42,0% des votes au premier tour à la Tour-de-Salvagny, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 13,9% et 11,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de la Tour-de-Salvagny avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 72,8% des voix, abandonnant donc à Marine Le Pen 27,2% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il compter sur cette localité pour acquérir la majorité des députés de l'Assemblée ? Comme partout en France, les électeurs de la Tour-de-Salvagny (Rhône) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?