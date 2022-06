Résultat de la législative à Lagord : en direct

En direct

17:16 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lagord ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Lagord. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel à Lagord avec 36,73% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 18,34%, devançant Marine Le Pen à 15,05% et Éric Zemmour à 7,62%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Lagord ? À Lagord, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'abstention. La crainte d'un retour de l'épidémie de covid-19 et son impact en matière économique et sanitaire sont par exemple capables d'éloigner les habitants de Lagord (17140) des urnes. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 75,94% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,35% au premier tour, soit 4 766 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Lagord quels étaient les chiffres de la participation à Lagord en 2017 ? Au fil des dernières années, les 7 285 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,18% au premier tour dans la commune à Lagord, contre une abstention de 46,4% au second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.