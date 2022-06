Résultat de la législative à Lamastre : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel de voix de 28,86% à Lamastre avant les élections législatives. Un chiffre correspondant à la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Lamastre ont pourtant donné 23,44% de leurs voix au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le dimanche 12 juin, pour la première étape de la législative 2022. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Lamastre ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale dissimulent des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Lamastre. Avec 27,45% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lamastre au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 26,98% et 23,44% des suffrages.