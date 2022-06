Résultat de la législative à Lamastre : en direct

12/06/22 11:08

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29,5% des votes au premier tour à Lamastre. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,8% et 18,8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Lamastre avec 60,2% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 39,8% des votes. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel candidat fixeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs résidant à Lamastre à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?