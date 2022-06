Résultat de la législative à Landiras : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Landiras. Avec 27,41% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Landiras lors du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 24,81% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 22,35% des voix.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Landiras. Dans la 9ème circonscription de la Gironde, les électeurs de Landiras se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Au sein de la commune, Damien Obrador a effectivement obtenu 27% des voix. Il est suivi par Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Mette (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 25% et 22% des suffrages. Les électeurs des 87 autres communes de la 9ème circonscription de la Gironde voteront-ils comme ceux de Landiras ? Le taux de participation atteint 47% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription (948 non-votants).

Les électeurs de Landiras (33720) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29% des voix au premier tour à Landiras, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien député européen et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 20% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Landiras avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 52% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 48% des voix.