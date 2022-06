Résultat de la législative à Landivisiau : en direct

12/06/22 17:12

Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections précédentes ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 53,32% au premier tour des électeurs de Landivisiau. La participation était de 44,13% pour le round numéro deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Landivisiau ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres éloigner les citoyens de Landivisiau des isoloirs. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, sur les 6 611 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,54% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,14% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

A l'issue du dernier vote, à Landivisiau, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de l'élection présidentielle avec 35,16% des voix, devant Marine Le Pen à 22,49%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 16,36% et Yannick Jadot avec 5,95%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront peut-être modifier ce décor lors des législatives à Landivisiau dimanche. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a baissé très près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 35,16% des voix au premier tour à Landivisiau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,49% et 16,36% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Landivisiau gratifié de 64,44% des votes, cédant par conséquent 35,56% des voix à Marine Le Pen. Les votants de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Landivisiau ( Finistère ) seront incités à contribuer aux législatives comme partout en France.