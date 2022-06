Résultat de la législative à Langueux : en direct

En direct

17:14 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Langueux ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Langueux, Emmanuel Macron remportait la tête du vote avec 36,01% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,51%, puis Marine Le Pen, en troisième position avec 18,83% et Yannick Jadot à 6,1%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives à Langueux dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Langueux La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives à Langueux. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,9% dans la commune, à comparer avec une participation de 79,84% au premier tour, c'est-à-dire 4 868 personnes. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées sur les prix du gaz et du pétrole pourraient entre autres dépouiller les urnes de leurs citoyens à Langueux.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Langueux ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 5 794 électeurs de Langueux avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 57,97%). Le taux de participation était de 51,14% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.