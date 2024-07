L'une des clés des élections législatives 2024 est l'ampleur de la participation. Le pourcentage de votants à Ploufragan pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 73,15%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,66% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 78,47% au premier tour, ce qui représentait 6 657 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,01% au premier tour et 52,37% au deuxième tour. Le sentiment d'insécurité serait susceptible d'impacter les choix que feront les citoyens de Ploufragan.

17:29 - Ploufragan aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ploufragan est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 369 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 616 entreprises, Ploufragan permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (82,84%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 547 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2109,75 euros par mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. En résumé, à Ploufragan, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.