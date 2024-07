Résultat des législatives 2024 à Saint-Brieuc : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Saint-Brieuc : une analyse socio-démographique

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Brieuc façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 2061 hab/km² et 42,0% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 16,64% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (64,64%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 14 635 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,71% et d'une population immigrée de 9,18% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,98% à Saint-Brieuc, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.