Résultat des législatives 2024 à Plérin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Plérin révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Plérin, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,42%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,51%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 6 379 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,77%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Plérin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,11% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.