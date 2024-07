Résultat des législatives 2024 à Trémuson (22440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la gauche à Trémuson ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'attelage a glané 28,06% des voix au niveau de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Trémuson, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,87% des votes dans la commune. Un score plus élevé en comparaison des 22,35% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Trémuson Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections législatives 2024. La progression du RN semble déjà solide à Trémuson entre le score du mouvement en 2022 (17,41%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,36%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Suffisant pour acter une implantation durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel ce soir à Trémuson ? Regarder l'entre-deux tours de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Avec 23,83% à Trémuson, le binôme La République en Marche était aussi gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor. Au deuxième tour,c'est encore Mickaël Cosson qui va glaner le plus de voix, avec 53,35% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,65%.

20:05 - Mickaël Cosson (Ensemble !) devant avec 33,62% à Trémuson aux législatives Selon les toutes dernières projections rendues publiques depuis dimanche, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales de chaque territoire. A l'occasion du 1er tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Trémuson ont placé en tête Mickaël Cosson (Ensemble !), qui a accumulé 33,62% des bulletins de vote. Françoise Billaud (Rassemblement National) et Marion Gorgiard (Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 31,36% et 23,87% des votants. Mickaël Cosson était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor dans son ensemble, avec cette fois 32,96%, devant Marion Gorgiard avec 30,38% et Françoise Billaud avec 25,75%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Trémuson ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Les données montrent une participation de 73,2% au premier round des législatives 2024 à Trémuson, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 57,37% au niveau de Trémuson, contre une participation de 55,43% lors des élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Trémuson Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Trémuson ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Trémuson était de 26,8%. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 19,22% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 18,49% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,39% au premier tour. Au deuxième tour, 47,01% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Trémuson ? L'inflation dans le pays pourrait entre autres ramener les habitants de Trémuson vers les urnes.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Trémuson Comment la population de Trémuson peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 19,25% des résidents sont des enfants, et 26,66% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,45%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 837 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,03%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,88%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Trémuson mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,24% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.