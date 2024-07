Résultat des législatives 2024 à Trégueux : les premiers chiffres du 2e tour

L'étude des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. À Trégueux, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 71,99%, plus important que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 6 398 électeurs de Trégueux avaient effectivement pris part au vote (soit 56,97%), à comparer avec une participation de 59,15% il y a cinq ans. Pour information, au niveau du pays, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

17:29 - Trégueux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Trégueux se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 450 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 597 entreprises, Trégueux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,43%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 210 résidents étrangers, Trégueux est un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 52,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 293,63 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Trégueux, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.