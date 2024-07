Résultat des législatives 2024 à Saint-Julien (22940) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont converger les voix de la gauche à Saint-Julien ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,35% des votes à Saint-Julien. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 22,77% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Julien Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Une nouvelle montée pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Quel résultat final à Saint-Julien pour Ensemble ce dimanche soir ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de ces élections des députés. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Saint-Julien, comptant 18,32%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 24,63% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Mickaël Cosson (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 51,75%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,25%.

20:05 - Quel résultat pour le RN au second tour à Saint-Julien ? Françoise Billaud (Rassemblement National) a collecté 34,17% des suffrages à Saint-Julien le 30 juin 2024, pour le premier tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Mickaël Cosson (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Marion Gorgiard (Front populaire) avec respectivement 32,26% et 22,35% des électeurs. La 1ère circonscription des Côtes-d'Armor n'a en revanche pris tout à fait la même orientation que la ville, puisque c'est Mickaël Cosson qui y arrivait en première place, avec 32,96% devant Marion Gorgiard avec 30,38% et Françoise Billaud avec 25,75%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Saint-Julien : un record par rapport au scrutin européen ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Comme stipulé dans le précédent message, la participation au premier tour des élections législatives à Saint-Julien était de 75,35%, plus forte de 16 points que celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 584 personnes en âge de voter à Saint-Julien, 59,72% étaient allées voter. Le taux de participation était de 57,88% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Saint-Julien ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation à Saint-Julien pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 75,35%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,25% au premier tour. Au deuxième tour, 55,03% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Julien ce soir ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 84% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 84,18% au deuxième tour, soit 1 325 personnes. La méfiance vis à vis des politiques serait notamment en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Julien.

17:29 - Saint-Julien : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Julien mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Dans la localité, 19,94% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,18% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 836 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,92%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Julien mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,69% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.