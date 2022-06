En direct

20:03 - Quel résultat à Larressore pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Larressore, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Ce dernier avait obtenu 14,67% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,76% et 2,05% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 22,48% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Larressore, des sondages aussi justes qu'en France ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Larressore. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Avec 26,74% des suffrages, au premier round à Larressore cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 17,82%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,67% et Jean Lassalle à 13,49%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Larressore À Larressore, le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des critères principaux des élections législatives. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait notamment capable de détourner les habitants de Larressore (64480) des urnes. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,93% au sein de la ville, contre une participation de 81,54% au premier tour, ce qui représentait 1 290 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Larressore ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Pendant les élections législatives de 2017, 54,54% des inscrits sur les listes électorales de Larressore avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 44,27% pour le round deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.