Résultat de la législative à Lecelles : 2e tour en direct

19/06/22 13:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lecelles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lecelles. En direct 13:27 - Le député de Lecelles sera connu ce dimanche au terme des législatives Les résultats des législatives 2022 à Lecelles devraient être proclamés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 19 heures, la fermeture ayant été repoussée, et le verdict devrait sonner dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Lecelles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lecelles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 20ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Guillaume Florquin Rassemblement National Fabien Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Lecelles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lecelles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 20ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lecelles Fabien Roussel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,15% 27,31% Guillaume Florquin (Ballotage) Rassemblement National 32,62% 24,41% Delphine Alexandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,69% 25,20% Éric Renaud Divers gauche 8,70% 12,69% Béatrice Lasserre Reconquête ! 3,19% 2,64% Rudy Patel Ecologistes 3,03% 3,61% Monique Huon Divers droite 1,66% 1,67% Bruno Duquesne Parti radical de gauche 1,21% 1,85% Dimitri Mozdzierz Divers extrême gauche 0,75% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Lecelles Taux de participation 39,62% 47,94% Taux d'abstention 60,38% 52,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,26% Nombre de votants 32 298 1 154

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative à Lecelles. À Lecelles, les 2407 citoyens votant dans la 20ème circonscription du Nord ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les habitants figurant dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 20ème circonscription du Nord atteint 48% (soit 1 253 non-votants). A l'échelle de la ville, Fabien Roussel a accumulé 27% des voix. Delphine Alexandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Florquin (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 25% et 25% des suffrages. Reste à savoir si les citoyens des 25 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Lecelles.

Législatives 2022 à Lecelles : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31,3% des votes au premier tour à Lecelles. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 12,9% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Lecelles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 58,2% des votes, laissant par conséquent 41,8% des suffrages à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a reçues dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lecelles ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.