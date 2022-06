Résultat des législatives à Lecelles - Election 2022 (59226) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Lecelles

Le résultat des élections législatives 2022 à Lecelles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 20ème circonscription du Nord

Le résultat du premier round de l' élection législative à Lecelles a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 2407 électeurs inscrits dans la 20ème circonscription du Nord habitant à Lecelles. La participation s'élève à 48% des habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription. Fabien Roussel a réuni 27% des votes. Il arrive devant Delphine Alexandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Florquin (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 25% et 25% des votes. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 20ème circonscription du Nord dépendra de la conduite des électeurs des 25 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lecelles Fabien Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,13% 26,70% Guillaume Florquin Rassemblement National 32,64% 25,02% Delphine Alexandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,69% 25,20% Éric Renaud Divers gauche 8,70% 12,69% Béatrice Lasserre Reconquête ! 3,19% 2,64% Rudy Patel Ecologistes 3,04% 3,61% Monique Huon Divers droite 1,66% 1,67% Bruno Duquesne Parti radical de gauche 1,21% 1,85% Dimitri Mozdzierz Divers extrême gauche 0,75% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Lecelles Taux de participation 39,62% 47,94% Taux d'abstention 60,38% 52,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,26% Nombre de votants 32 298 1 154

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lecelles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:40 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Lecelles ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Lecelles, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 12,87% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,67% et 1,3% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 18,84% à Lecelles pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Lecelles ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Lecelles. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 31,34% des voix à Lecelles, à l'issue de la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen cumulait 25,96% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,87% (contre 22%). 14:30 - À Lecelles, le chiffre phare de ces élections législatives demeure l'abstention À Lecelles, l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau de participation. L'inflation serait capable de bénéficier au camp de l'abstention à Lecelles. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,87% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 21,32% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Lecelles, le score de l'abstention aux élections législatives sera un élément fort Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières élections, les 2 883 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des législatives de 2017, 48,25% des électeurs de Lecelles avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 41,87% pour le second tour. 09:30 - Une heure de plus pour choisir à Lecelles Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Lecelles et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Lecelles : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31,3% des votes au premier tour à Lecelles. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 12,9% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Lecelles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 58,2% des votes, laissant par conséquent 41,8% des suffrages à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a reçues dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lecelles ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.