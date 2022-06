Résultat de la législative à Lentilly : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Lentilly dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:00

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lentilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - Les législatives se terminent à 19 heures à Lentilly Si vous peinez à cerner les 11 prétendants au 1er tour dans l'unique circonscription de Lentilly, pas de stress. Les 5 bureaux de vote ne seront vérouillés qu'à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. Le préfet a en effet publié un arrêté pour offrir l'opportunité aux 5091 inscrits d'aller voter une heure plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Lentilly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lentilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Valérie Lawo Ecologistes Pascale Braud Divers gauche Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! Tristan Teyssier Divers extrême gauche Noëlle Pelerins Ecologistes Joël Gaude Ecologistes Antoine Dubois Rassemblement National Nathalie Serre Les Républicains Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste

Législatives 2022 à Lentilly : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35.5% des suffrages au premier tour à Lentilly. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.3% et 15.8% des suffrages. Le choix des électeurs de Lentilly était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67.1% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 32.9% des votes. Les votants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Lentilly seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.