Résultat de la législative à Longueil-Sainte-Marie : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Longueil-Sainte-Marie sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Longueil-Sainte-Marie. En direct 18:47 - La coalition de LFI avec ses alliés 2e pour ces législatives à Longueil-Sainte-Marie Un des enjeux majeurs de ces législatives 2022, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Longueil-Sainte-Marie, sa tête d'affiche avait atteint 20,72% des suffrages lors du premier tour. Ce score est cependant à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,12%, 4,75%, 1,16% et 2,62% il y a deux mois. Ce sont donc 23,65% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Longueil-Sainte-Marie. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Longueil-Sainte-Marie ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale camouflent souvent des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Longueil-Sainte-Marie. Grâce à 28,83% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Longueil-Sainte-Marie dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour des législatives. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 20,72% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 20,72% des suffrages. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Longueil-Sainte-Marie Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au deuxième tour, 6 points de plus qu'au premier tour. L'étude des résultats des scrutins passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 41,49% des inscrits sur les listes électorales de Longueil-Sainte-Marie avaient pris part au vote au dernier round, en d’autres termes seulement 539 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - Le verdict des législatives à Longueil-Sainte-Marie sera connu ce 19 juin ! Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Longueil-Sainte-Marie seront probablement communiqués peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le verdict devrait advenir dans les heures suivantes pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Longueil-Sainte-Marie - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Longueil-Sainte-Marie aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Myriam Lamzoudi Rassemblement National Pierre Vatin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Longueil-Sainte-Marie - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Longueil-Sainte-Marie

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Longueil-Sainte-Marie Myriam Lamzoudi (Ballotage) Rassemblement National 24,44% 28,83% Pierre Vatin (Ballotage) Les Républicains 23,19% 18,77% Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,33% 20,72% Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 20,72% Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! 4,90% 5,56% Régine Harray Cohen Ecologistes 3,01% 2,70% Hélène Becherini Divers extrême gauche 1,60% 1,35% Augusto Fernandes Droite souverainiste 1,47% 1,35% Participation au scrutin Circonscription Longueil-Sainte-Marie Taux de participation 47,40% 53,24% Taux d'abstention 52,60% 46,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,59% Nombre de votants 34 755 681

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Longueil-Sainte-Marie est tombé. L'issue définitive de la législative à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Oise résultera de la conduite des électeurs des 69 autres communes qui la composent. Myriam Lamzoudi a effectivement engrangé 29% des voix à l'échelle de la commune. Elle arrive devant Luc Blanchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Etienne Diot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 21% et 21% des suffrages. Le niveau de l'abstention s'établit à 47% des habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 598 non-votants.

Législatives 2022 à Longueil-Sainte-Marie : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Longueil-Sainte-Marie (60) seront invités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 34% des votes au premier tour à Longueil-Sainte-Marie, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25% et 15% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Longueil-Sainte-Marie avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 53% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 47% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?