Résultat de la législative à Louargat : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Louargat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Louargat. En direct 18:13 - Le bloc LFI-PS-EELV a culminé en tête la semaine passée à Louargat Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Louargat, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette deuxième manche des élections législatives 2022. Son candidat a donc son importance aujourd'hui. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 23,98%, 4,09%, 2,43% et 4,99% le 10 avril. Ce sont donc 35,49% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Louargat. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Louargat ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 28,96% des voix dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round des législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 24,33% et 18,08% des suffrages. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Louargat lors des législatives ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. Les jeunes générations montrent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 1732 personnes en âge de voter à Louargat, 50,06% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 43,82% au deuxième tour. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Louargat sera dévoilé ce dimanche soir ! Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de cette 2e manche des législatives à Louargat, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Les qualifiés dans l'unique circonscription de la cité doivent être définitivement départagés ce soir. Et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour faire leur devoir ce dimanche dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Louargat - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Louargat aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Murielle Lepvraud Nouvelle union populaire écologique et sociale Yannick Kerlogot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Louargat - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Louargat

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Louargat Murielle Lepvraud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,21% 28,96% Yannick Kerlogot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,93% 24,33% Noël Lude Rassemblement National 16,13% 18,08% Alain Guéguen Divers gauche 12,75% 7,32% Jean-Paul Prigent Les Républicains 6,80% 7,10% Arnaud Toudic Ecologistes 3,19% 4,63% Edwige Vinceleux Reconquête ! 2,73% 2,80% Françoise Le Scour Régionaliste 1,49% 2,48% Sylvie Lironcourt Divers extrême gauche 1,19% 1,18% Nicolas Touzé Ecologistes 1,07% 1,18% Moulay Drissi Divers 0,85% 1,18% Myriam Rolland Régionaliste 0,66% 0,75% Participation au scrutin Circonscription Louargat Taux de participation 55,15% 51,81% Taux d'abstention 44,85% 48,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71% 3,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,92% Nombre de votants 44 718 973

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative à Louargat. À Louargat, les 1878 habitants inscrits dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor ont penché pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Reste à déterminer si les habitants des 103 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Louargat. Murielle Lepvraud a amassé 29% des suffrages dans la ville. Yannick Kerlogot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Noël Lude (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 24% et 18% des suffrages. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor atteint 52%, ce qui représente 973 votants.

Législatives 2022 à Louargat : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 24,9% des votes au premier tour à Louargat. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,4% et 24,0% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 56,6% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 43,4% des voix. Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les habitants de Louargat (22540) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ?